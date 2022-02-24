Власти Украины нагнетают обстановку из-за ситуации в Донбассе

Спецоперацию пытаются представить полномасштабной войной

На Украине на неопределенное время прекратили работу все аэропорты страны. На территории республики с сегодняшнего дня введено военное положение. Киевские власти старательно нагнетают обстановку. Владимир Зеленский сообщил, что уже провел переговоры с президентом США Байденом и рядом западных политиков. Их реакция оказалась вполне ожидаемой.

Несмотря на то, что российская армия не наносит ударов по городам Украины и гражданскому населению ничего не угрожает, киевляне сегодня проснулись под душераздирающие звуки сирены воздушной тревоги.

Власти Украины, как могут, нагнетают обстановку. Спецоперацию России пытаются представить едва ли не полномасштабной войной. Владимир Зеленский сменил амплуа. Теперь бывший комик изображает трагедию.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны, только что я говорил с президентом Байденом, и США уже группируют международную поддержку. Сегодня, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома", - заявил Зеленский.

Из-за океана приходят грозные, но ожидаемые заявления. Новые серьезные санкции против России обещают ввести в Канаде. То же звучит из США. Сообщается также, что госсекретарь и глава Пентагона обсудили с генсеком НАТО ответ альянса. А президент Байден пока ограничился постом в соцсети.

"Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу".

О военном участии Запада в судьбе Украины речи пока не идет. Отвечать, видимо, собираются сугубо экономически и дипломатически. В Совбезе ООН - экстренное заседание, что примечательно - в присутствии генсека. Постоянный представитель США сообщает о подготовке резолюции в связи со спецоперацией на Украине. Призывает Россию к переговорам. Видимо, к тем самым, которые наша страна вела долгих 8 лет, но так и не была услышана.

"Пришло время выступить против действий России в отношении Украины. Здесь нет золотой середины. Призыв к обеим сторонам к деэскалации только дает России шанс. Россия - агрессор, и я призываю ее вернуться за стол переговоров и работать над достижением мира", - заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред Украины, понятно, куда менее дипломатичен. Предлагает российскому коллеге сложить полномочия председателя Совбеза организации, правда, поддержки не встречает.

"Звоните Путину, звоните Лаврову, пусть они остановят агрессию против моего народа. Нет прощения военным преступникам, они отправляются прямиком в ад", - сказал Сергей Кислица.

Василий Небензя, в свою очередь, отмечает: Киев отказался услышать Москву. Украинская армия так и не прекратила свои провокации на Юго-Востоке. Жители Донбасса продолжили сидеть в подвалах. И раз их страдания Запад предпочел не замечать, России пришлось вмешаться, чтобы остановить кровопролитие.

"У наших украинских коллег, которых активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезала уверенность в том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблем Донбасса. Иначе сложно объяснить интенсификацию обстрелов на территории республик. Мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве", - сказал Василий Небензя.

Традиционно не хотят услышать доводы России и в Европе. О некоем решительном ответе вслед за США заявили в Великобритании. Германия призвала Москву немедленно прекратить операцию. Во Франции, чей президент Макрон особенно раздосадован тем, что миротворцем у него стать не вышло, заявляют о строжайшем осуждении действий нашей страны. А руководство Евросоюза обещает новый пакет санкций. Он, дескать, окажется масштабнее предыдущего. И будет принят в кратчайшие сроки.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram