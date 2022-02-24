Более 100 тысяч мирных жителей уже покинули Донбасс

Их разместили в России

Из республик Донбасса продолжается эвакуация граждан - за все время границу с Россией пересекли уже более 105 тысяч человек. Среди тех, кто покидают территории ДНР и ЛНР - женщины и дети, а также пожилые люди. В нашей стране их ждут в специальных пунктах временного размещения, где созданы все условия для нормальной жизни. О которой многие беженцы уже успели позабыть.

Мирные жители продолжают покидать Донбасс. Накануне на линии соприкосновения между народными республиками и Киевом вновь началось обострение. По сообщениям из ЛНР, Украина предпринимала попытки атаковать в районе Луганска.

Беженцы рассчитывают на защиту со стороны России и уверены, что специальная военная операция наконец-то поможет восстановить мир на Донбассе.

Татьяна Стариченко ждала до последнего, но, несмотря на тяжелое состояние, все же решилась на эвакуацию. Чтобы добраться до границы, ей с дочерью пришлось арендовать целую машину. Женщина ехала лежа.

"Ужасные были обстрелы, мы просто не могли. Я думала, умру, пока там лежу. Я первой группы инвалид, после двух онкологических операций, мне было очень плохо и слышать вот эти постоянные обстрелы, стрельба эта бешеная прямо над ухом – очень было тяжело", - рассказала она.

Женщины с детьми, пожилые люди – поток небольшой, но постоянный. Главная задача тех, кто принимает беженцев - успокоить и поддержать. Понести сумки, взять на руки детей, проводить до следующего пункта оформления документов, подсказать, куда дальше направиться. Все это задача волонтеров, которые, как путеводная нить, сопровождают эвакуированных граждан Донбасса по Ростовской области.

В пункте временного размещения у границы работают спасатели и психологи. Горячее питание, теплые палатки и быстрая отправка в пункты размещения.

"Организована работа по информированию, отправке и размещению граждан, а также выдаче предметов первой необходимости, оказанию первой медицинской и психологической помощи", - сообщили в МЧС.

По данным погранслужбы ФСБ России, за последние сутки границу с Россией пересекли более 9 тысяч жителей Донбасса.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ростовская область.

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