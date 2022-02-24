ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 100 тысяч мирных жителей уже покинули Донбасс

12:00
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Их разместили в России

Из республик Донбасса продолжается эвакуация граждан - за все время границу с Россией пересекли уже более 105 тысяч человек. Среди тех, кто покидают территории ДНР и ЛНР - женщины и дети, а также пожилые люди. В нашей стране их ждут в специальных пунктах временного размещения, где созданы все условия для нормальной жизни. О которой многие беженцы уже успели позабыть.
Украинские военные массово покидают позиции в Донбассе

Мирные жители продолжают покидать Донбасс. Накануне на линии соприкосновения между народными республиками и Киевом вновь началось обострение. По сообщениям из ЛНР, Украина предпринимала попытки атаковать в районе Луганска.

Беженцы рассчитывают на защиту со стороны России и уверены, что специальная военная операция наконец-то поможет восстановить мир на Донбассе.

Татьяна Стариченко ждала до последнего, но, несмотря на тяжелое состояние, все же решилась на эвакуацию. Чтобы добраться до границы, ей с дочерью пришлось арендовать целую машину. Женщина ехала лежа.

"Ужасные были обстрелы, мы просто не могли. Я думала, умру, пока там лежу. Я первой группы инвалид, после двух онкологических операций, мне было очень плохо и слышать вот эти постоянные обстрелы, стрельба эта бешеная прямо над ухом – очень было тяжело", - рассказала она.

Женщины с детьми, пожилые люди – поток небольшой, но постоянный. Главная задача тех, кто принимает беженцев - успокоить и поддержать. Понести сумки, взять на руки детей, проводить до следующего пункта оформления документов, подсказать, куда дальше направиться. Все это задача волонтеров, которые, как путеводная нить, сопровождают эвакуированных граждан Донбасса по Ростовской области.

В пункте временного размещения у границы работают спасатели и психологи. Горячее питание, теплые палатки и быстрая отправка в пункты размещения.

"Организована работа по информированию, отправке и размещению граждан, а также выдаче предметов первой необходимости, оказанию первой медицинской и психологической помощи", - сообщили в МЧС.

По данным погранслужбы ФСБ России, за последние сутки границу с Россией пересекли более 9 тысяч жителей Донбасса.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ростовская область.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эвакуация жителей ДНР
Эвакуация жителей ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.