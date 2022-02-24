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Минобороны России объявило о подавлении средств ПВО Украины

09:18
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Инфраструктура военных авиабаз выведена из строя

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.
Силы ДНР перешли в атаку по всей линии соприкосновения в Донбассе

В ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны Украины подавлены. Там также рассказали, что военные погранслужбы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Наряду с этим Минобороны опровергло сообщения ряда средств массовой информации о том, что над территорией Украины якобы был сбит российский самолет, сообщает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны России вслед за этим рассказали, что высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, гражданскому населению ничто не угрожает.

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