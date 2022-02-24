Занятия в школах в трех регионах России отменены

Это касается районов, граничащих с Украиной

Школы в ряде районов Крыма, Брянской и Белгородской областей отменяют занятия в связи с ситуацией на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали власти субъектов Российской Федерации.

Приостановка занятий затрагивает учебные заведения, расположенные вблизи с российско-украинской границей. В Крыму это школы Джанкоя, Армянска, Красноперекопска, в Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах, рассказала глава Минобразования республики Валентина Лаврик. Занятий не будет до конца текущей недели.

В Брянской области приняли решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене занятий в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной. В других районах детские учебные заведения будут работать в штатном режиме, родители сами примут решения о том, посещать ли их детям, цитирует губернатора РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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