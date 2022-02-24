ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Занятия в школах в трех регионах России отменены

09:45
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Это касается районов, граничащих с Украиной

Школы в ряде районов Крыма, Брянской и Белгородской областей отменяют занятия в связи с ситуацией на Украине. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали власти субъектов Российской Федерации.
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Приостановка занятий затрагивает учебные заведения, расположенные вблизи с российско-украинской границей. В Крыму это школы Джанкоя, Армянска, Красноперекопска, в Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах, рассказала глава Минобразования республики Валентина Лаврик. Занятий не будет до конца текущей недели.

В Брянской области приняли решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в населенных пунктах, граничащих с территорией Украины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене занятий в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной. В других районах детские учебные заведения будут работать в штатном режиме, родители сами примут решения о том, посещать ли их детям, цитирует губернатора РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Отмена занятий в школе
Отмена занятий в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.