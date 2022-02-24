Верховная Рада ввела военное положение на Украине

В Киеве в метрополитене начали пускать всех бесплатно

Верховная Рада утвердила введение военного положения на Украине. Об этом сообщает издание UNN. За введение военного положения проголосовали 300 депутатов парламента.

Ранее сообщалось, что в Киеве слышны сирены воздушной обороны. Метрополитен украинской столицы открыл двери для всех пассажиров. Стал бесплатным и наземный транспорт, пишет "Униан".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны России вслед за этим рассказали, что высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, гражданскому населению ничто не угрожает.

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