Верховная Рада ввела военное положение на Украине

В Киеве в метрополитене начали пускать всех бесплатно
Верховная Рада утвердила введение военного положения на Украине. Об этом сообщает издание UNN. За введение военного положения проголосовали 300 депутатов парламента.
Ранее сообщалось, что в Киеве слышны сирены воздушной обороны. Метрополитен украинской столицы открыл двери для всех пассажиров. Стал бесплатным и наземный транспорт, пишет "Униан".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.
В Минобороны России вслед за этим рассказали, что высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, гражданскому населению ничто не угрожает.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram