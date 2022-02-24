ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Верховная Рада ввела военное положение на Украине

09:30
  • четверг
  • 24 февраля 2022

В Киеве в метрополитене начали пускать всех бесплатно

Верховная Рада утвердила введение военного положения на Украине. Об этом сообщает издание UNN. За введение военного положения проголосовали 300 депутатов парламента.

Ранее сообщалось, что в Киеве слышны сирены воздушной обороны. Метрополитен украинской столицы открыл двери для всех пассажиров. Стал бесплатным и наземный транспорт, пишет "Униан".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны России вслед за этим рассказали, что высокоточные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, гражданскому населению ничто не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.