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Почти 200 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

09:31
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Полеты ограничены на юге России из-за ситуации на Украине

В аэропортах столичного авиаузла в четверг, 24 февраля, отменены или задерживаются 181 рейс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.
Аэропорты юга России закрылись до 2 марта

По состоянию на 09:11 мск в аэропорту Внуково 17 рейсов задержаны, 14 отменены. В Домодедово задерживаются 8 рейсов, 75 отменены. В Шереметьево 17 рейсов задержаны, 50 отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной. Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

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