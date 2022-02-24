Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Весы могут сделать какую-то важную покупку, а Стрельцы получат солидную прибыль

Овны

Вам сегодня обязательно нужно показать себя публике, чтобы собрать восхищенные взгляды и комплименты. Это лучший день месяца для собеседований и свиданий.

Тельцы

Если у вас есть отношения или вы мечтаете вступить во второй брак, день может принести предложение! Все остальные смогут удачно сдать экзамен или пройти тестирование.

Близнецы

Вам вскружат голову романтические чувства, мысли о привлекательном человеке. Вы готовы влюбиться, побежать на свидание, вступить в близость с коллегой или новым знакомым.

Раки

Вам удастся разрешить юридическую ситуацию в свою пользу или успешно провести переговоры. Если есть проблемы в отношениях, романтический вечер все исправит.

Львы

Важный день для вашего здоровья: именно сегодня лучше начинать лечение или менять питание. Особенно это касается тех, у кого проблемы с гормонами или усвоением пищи.

Девы

Звезды так складываются, что через 9 месяцев вы можете стать родителями! Тех, для кого это неактуально, порадует приятный досуг или покупки для души.

Весы

В последнее время вы много думаете о своем доме, желая сделать его красивее. Сегодня вам удастся купить что-то особенное для интерьера или определиться с дизайном.

Скорпионы

Вы в ударе: над вашими шутками сегодня будут смеяться даже лишенные чувства юмора люди. Это день легкого общения, флирта, написания веселых текстов.

Стрельцы

День принесет солидную прибыль тем, кто продает украшения, предметы искусства, красивую одежду. А если у вас дома конфликт, сегодня удастся его погасить.

Козероги

Венера с Марсом продолжают идти рука об руку по вашему знаку, подключая еще и Нептун. Сегодня вы будете удачливы в делах, требующих тонкости и дипломатии.

Водолеи

Двоякий день: с одной стороны, он готов принести реальные успехи в делах, которые вы не афишируете. С другой – вы можете просто погрузиться в мечты и ничего не делать.

Рыбы

Вы осознаете прелесть сложившейся ситуации, в которой вам нравится ваша роль. А еще сегодня вероятны новые знакомства с гармоничными, приятными людьми.

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