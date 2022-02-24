Зеленский попросил Запад "принудить Россию к миру"

Президент Украины обратился за военной и финансовой помощью

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к лидерам западных государств сформировать "антипутинскую коалицию" с целью "принудить Украину к миру".

В своем Twitter Зеленский написал, что обсудил ситуацию с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Украинский лидер запросил у западных государств немедленные санкции в отношении России, а также военную и финансовую поддержку для Украины. Зеленский также предложил закрыть воздушное пространство, чтобы "остановить Путина, войну против Украины и всего мира немедленно".

По словам Зеленского, он продолжает переговоры с мировыми лидерами и уже заручился поддержкой эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что гражданскому населению ничто не угрожает, российские военные не наносят удары по городам Украины. В ведомстве также сообщили, что средства противовоздушной обороны Украины подавлены, а украинские военные погранслужбы никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

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