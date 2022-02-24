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Президент Белоруссии срочно созвал силовиков на совещание

10:04
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Ранее Путин рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе

Александр Лукашенко оперативно созвал совещание с военными. Президент Белоруссии обсудит с силовиками ситуацию в Донбассе и на Украине.

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Утром 24 февраля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президент России проинформировал белорусского лидера о ситуации на границе с Украиной.

 "Примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе", - приводит сообщение пресс-службы Лукашенко агентство БелТА.

Российский лидер утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбасс. Отмечается, что речь идет не только о защите жителей ДНР и ЛНР, которые гибнут под обстрелами со стороны ВСУ, но и о национальной безопасности России.

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