ЦБ проведет валютные интервенции

Эту меру предпримут для стабилизации ситуации на финансовом рынке

Банк России имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в пресс-службе регулятора.

На фоне обострения геополитической ситуации и вызванной этим волатильности рынков Центробанк готов обеспечить поддержание финансовой стабильности и непрерывности работы финансовых организаций. Для этого регулятор готов задействовать все инструменты.

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ принял решение начать валютные интервенции, расширить ломбардный список, а также провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщается на официальном сайте регулятора.

На Московской бирже тем временем возобновились торги, прерванные утром 24 февраля. Курс доллара поднимался до 87,5 рубля (+6,34 рубля), курс евро впервые с декабря 2014 года достигал 99,99 рубля. Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов (-14,9%).

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