ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ проведет валютные интервенции

10:20
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Эту меру предпримут для стабилизации ситуации на финансовом рынке

Банк России имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в пресс-службе регулятора.

Курс евро превысил 100 рублей
Мосбиржа приостановила торги после ухода рынка акций в красную зону

На фоне обострения геополитической ситуации и вызванной этим волатильности рынков Центробанк готов обеспечить поддержание финансовой стабильности и непрерывности работы финансовых организаций. Для этого регулятор готов задействовать все инструменты.

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке ЦБ принял решение начать валютные интервенции, расширить ломбардный список, а также провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщается на официальном сайте регулятора.

На Московской бирже тем временем возобновились торги, прерванные утром 24 февраля. Курс доллара поднимался до 87,5 рубля (+6,34 рубля), курс евро впервые с декабря 2014 года достигал 99,99 рубля. Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов (-14,9%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.