Россия завершила эвакуацию дипломатов из Киева

Имущественный вопрос решен

Все российские дипломаты покинули Киев. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России на Украине.

Все необходимые "эвакуационные мероприятия" в отношении имущества также выполнены, заметили в диппредставительстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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