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Московская биржа открылась падением

10:13
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Падает всё

Московская биржа в четверг открылась падением основных котировок. Евро и доллар резко подскочили - до 99,99 и 89,6 рубля соответственно.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов, впервые с ноября 2020 года. Падает и индекс "голубых фишек".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе по соответствующему запросу властей Донецкой и Луганской народных республик.

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Московская биржа
Московская биржа
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