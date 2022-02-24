Судоходство в Азовском море приостановлено

Запрет действует до особого указания

Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания.

Об этом "Интерфаксу" заявили в Росморречфлоте. Суда перестали ходить с утра 24 февраля.

Ранее Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной. Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

На данный момент в аэропортах Москвы отменены или задерживаются почти 200 рейсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram