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Судоходство в Азовском море приостановлено

10:40
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Запрет действует до особого указания

Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания.

Об этом "Интерфаксу" заявили в Росморречфлоте. Суда перестали ходить с утра 24 февраля.

Ранее Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной. Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

На данный момент в аэропортах Москвы отменены или задерживаются почти 200 рейсов.

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