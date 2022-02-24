Федерация тенниса России оценила перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга

Мужской международный турнир входит в список ATP Tour 250
Международный мужской теннисный турнир St.Petersburg Open не будет проходить в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует обновленный календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Согласно новому графику на официальном сайте ATP, вместо Санкт-Петербурга соревнования пройдут в столице Казахстана Нур-Султане. Причина переноса турнира не сообщается. St.Petersburg Open относится к турнирам ATP Tour 250 – победа в любом турнире из этого перечня приносит спортсмену 250 очков в личный рейтинг.
Комментируя перенос турнира из Санкт-Петербурга, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что решение ATP не стало сюрпризом. Решение отказаться от турнира было принято организаторами довольно давно, цитирует Тарпищева ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая, в другой город и страну на фоне обострения ситуации в Донбассе. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявляли, что пока таких планов нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram