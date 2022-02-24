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Федерация тенниса России оценила перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга

10:46
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Мужской международный турнир входит в список ATP Tour 250

Международный мужской теннисный турнир St.Petersburg Open не будет проходить в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует обновленный календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Согласно новому графику на официальном сайте ATP, вместо Санкт-Петербурга соревнования пройдут в столице Казахстана Нур-Султане. Причина переноса турнира не сообщается. St.Petersburg Open относится к турнирам ATP Tour 250 – победа в любом турнире из этого перечня приносит спортсмену 250 очков в личный рейтинг.

Комментируя перенос турнира из Санкт-Петербурга, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что решение ATP не стало сюрпризом. Решение отказаться от турнира было принято организаторами довольно давно, цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая, в другой город и страну на фоне обострения ситуации в Донбассе. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявляли, что пока таких планов нет.

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