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Цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубов

10:38
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Рост составил 35%

Цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, рост составил 35%.

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Мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до 1 414,5 за 1 тысячу кубометров. Это 120 евро за МВт ч. Днем ранее стоимость голубого топлива в Европе впервые с 14 февраля превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают повышение газовых котировок с напряженностью вокруг Украины. Беспокоит трейдеров и приостановка Германией сертификации трубопровода "Северный поток-2", передает ТАСС.

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