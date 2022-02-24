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Берлин оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"

11:02
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Сертификация трубопровода была приостановлена

Запуск российского газопровода "Северный поток — 2" в кратко- и среднесрочной перспективе невозможен. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

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По словам германского политика, прекращение процедуры сертификации "Северного потока — 2" два дня назад не было связано с антироссийскими санкциями. Однако после введения Соединенными Штатами санкций в отношении компаний, связанных с проектом российского газопровода, ввод "Северного поток — 2" в эксплуатацию невозможен, цитирует Хабека РИА Новости.

Вице-канцлер также заявил, что на фоне военной спецоперации России в Донбассе Германия должна будет закупать газ и уголь у других государств, поскольку "мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение на территорию Украины, в связи с этим Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Американские власти намерены сотрудничать с Германией, чтобы не допустить запуска "Северного потока — 2".

В министерстве финансов позднее уточнили, что санкции США затронут трубопровод: всем компаниям предписано завершить деятельность с оператором "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG до 2 марта. Под ограничительные меры также попал управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг.

На фоне этих сообщений цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, рост составил 35%.

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