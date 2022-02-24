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Украинские военные массово покидают позиции в Донбассе

10:51
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Они отказываются выполнять приказы командиров

Разведка Луганской народной республики сообщила о массовом бегстве украинских военных с позиций на лини разграничения в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы командиров.

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"Нашей разведкой отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", - приводит сообщение УНМ Донецкое агентство новостей.

Ранее власти ДНР обратились к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие и не подвергать опасности свои жизни. Как заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, позже представится возможность "вместе заново отстроить эту страну".

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