Украинский штаб в Донбассе уничтожен
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором окончании военной операции в Донбассе.
В скором времени все города региона будут освобождены. Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен, передает РИА Новости.
"Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой Народной Республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", - сообщил Пушилин.
Глава ДНР также попросил жителей городов, которые пока остаются под оккупацией Киева, сохранять спокойствие.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram