Украинский штаб в Донбассе уничтожен

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о скором окончании военной операции в Донбассе.

В скором времени все города региона будут освобождены. Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен, передает РИА Новости.

"Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой Народной Республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", - сообщил Пушилин.

Глава ДНР также попросил жителей городов, которые пока остаются под оккупацией Киева, сохранять спокойствие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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