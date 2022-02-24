Минобороны: ВС России не наносит ударов по позициям сложивших оружие частей ВСУ

Оборонное ведомство подтвердило сообщения о массовом бегстве украинских военных

Минобороны России подтвердило информацию о массовом бегстве украинских военных с позиций в Донбассе. По данным разведки, военнослужащие ВСУ бросают вооружение.

"Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Также в ведомстве особо отметили, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины выводятся из строя точечными ударами высокоточным оружием, передает РИА Новости.

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