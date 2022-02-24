В России за сутки госпитализировали 8 632 человека с COVID-19

Выписаны из лечебных учреждений 136 433 человека

За сутки в России госпитализировано 8 632 больных коронавирусом, это на 42,7% меньше, чем днем ранее. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние сутки зафиксировано 132 998 новых случаев заражения. Выписаны из лечебных учреждений 136 433 человека. Подтверждено 762 летальных исхода.

В Москве госпитализировано 505 человек, зарегистрировано 4 730 новых больных, выздоровел 6 401 человек, скончались 82 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Всего московские врачи вылечили от коронавируса за время пандемии более 2,4 млн человек.

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