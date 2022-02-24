ЦБ запретил короткие продажи на российском рынке

До отмены предписания

Центробанк предписал брокерам остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

Ограничения начнут действовать с 11: 00 по московскому времени и до отмены предписания. Мера введена для защиты прав инвесторов, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности.

Клиенты брокерских приложений с утра сталкиваются с перебоями в их работе, передает ТАСС.

Ранее в регуляторе заявили о принятых мерах для стабилизации ситуации на финансовом рынке на фоне обострения геополитической ситуации. Банк России принял решение начать валютные интервенции, расширить ломбардный список, а также провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

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