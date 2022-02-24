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Лукашенко опроверг участие Белоруссии в спецоперации в Донбассе

11:29
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Белорусский лидер проводит совещание с силовиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 февраля, провел оперативное совещание с военными, посвященное ситуации на Украине и в Донбассе.

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Белорусский лидер напомнил, что за последнюю ночь и предшествовавший вечер обстановка по периметру западных и южных границ государства резко изменилась. Лукашенко поблагодарил военных, отметив, что "никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям".

Лукашенко рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным накануне начала российской спецоперации в Донбассе и подчеркнул, что белорусские войска не принимают в ней никакого участия в российской спецоперации в Донбассе. Те, кто распространяют сообщения иного содержания, по словам президента Белоруссии, "мерзавцы крайние", сообщает "БелТА".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении провести специальную военную операцию в Донбассе в учетом обращения властей Донецкой и Луганской народной республик. Перед этим российский лидер провел телефонный разговор с Александром Лукашенко и проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной.

В погранслужбе Украины заявляли, что российские военные атаковали границу между двумя государствами при поддержке Белоруссии.

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