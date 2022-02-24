ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мне не стыдно": Лукашенко объяснил присутствие российских военных в Белоруссии

12:00
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Белорусский лидер проводит совещание с силовиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично предложил российскому лидеру Владимиру Путину оставить некоторое количество сил ВС России на юге республики Беларусь. Об этом Лукашенко рассказал в ходе совещания с военными в четверг, 24 февраля.

Лукашенко подготовил ассиметричный ответ на агрессию Запада
Лукашенко ожидает попыток "взорвать" Белоруссию изнутри

Белорусский лидер подтвердил, что утром этого дня поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России "подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации". Цель специальной военной операции в Донбассе была озвучена однозначно — это "прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что после проведения совместных учений "Союзная решимость — 2022" на территории страны по его предложению осталась часть группировки российских войск. Лукашенко подчеркнул, что ему "не стыдно" назвать причину: украинские военные выдвинулись к границе и начали маневры, а Минск был не готов прикрыть южное направление, поскольку у него там никогда не было войск.

С учетом этого Лукашенко попросил Путина оставить на южных границах Белоруссии некоторую часть российских сил, пока их не заменят белорусские военные.

В ответ на это предложение российский лидер, по словам Лукашенко, отметил, что "это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы" и в ходе переговорного процесса принять решения о мире.

Президент Белоруссии заявил, что дал объяснения для того, чтобы "украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", сообщает "БелТА".

Ранее Александр Лукашенко опроверг сообщения украинской стороны о том, что белорусские военные принимают участие в военной спецоперации России в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Совместные российско-белорусские стратегические учения
Совместные российско-белорусские стратегические учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.