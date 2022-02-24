"Мне не стыдно": Лукашенко объяснил присутствие российских военных в Белоруссии

Белорусский лидер проводит совещание с силовиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично предложил российскому лидеру Владимиру Путину оставить некоторое количество сил ВС России на юге республики Беларусь. Об этом Лукашенко рассказал в ходе совещания с военными в четверг, 24 февраля.

Белорусский лидер подтвердил, что утром этого дня поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе беседы президент России "подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации". Цель специальной военной операции в Донбассе была озвучена однозначно — это "прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что после проведения совместных учений "Союзная решимость — 2022" на территории страны по его предложению осталась часть группировки российских войск. Лукашенко подчеркнул, что ему "не стыдно" назвать причину: украинские военные выдвинулись к границе и начали маневры, а Минск был не готов прикрыть южное направление, поскольку у него там никогда не было войск.

С учетом этого Лукашенко попросил Путина оставить на южных границах Белоруссии некоторую часть российских сил, пока их не заменят белорусские военные.

В ответ на это предложение российский лидер, по словам Лукашенко, отметил, что "это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы" и в ходе переговорного процесса принять решения о мире.

Президент Белоруссии заявил, что дал объяснения для того, чтобы "украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", сообщает "БелТА".

Ранее Александр Лукашенко опроверг сообщения украинской стороны о том, что белорусские военные принимают участие в военной спецоперации России в Донбассе.

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