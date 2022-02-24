Снаряды упали на территории Белгородской области

Есть разрушения

Шесть случаев разрушения во время военной операции на сопредельной украинской территории насчитали в Белгородской области.

Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков на заседании облдумы. По предварительным данным, жертв нет. Место, куда упали снаряды, не уточняется, передает РИА Новости.

"У нас есть… разрушения, насчитали шесть эпизодов", - сказал глава области на заседании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

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