Румынские истребители перехватили украинский Су-27

Летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей

Средства ПВО Румынии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Украины утром 24 февраля. Границу пересек самолет Су-27 украинских ВВС.

На перехват поднялись два румынских самолета F-16. Украинский Су-27 был сопровожден для посадки на военный аэродром города Бакэу. Пилот ВВС Украины задержан. По данным минобороны Румынии, летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей.

Ранее сообщалось, что силами защитников Донбасса были сбиты два бомбардировщика Су-24 ВВС Украины. Их засекли над поселками Смелое и Степовое в ЛНР, передает агентство Sputnik.

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