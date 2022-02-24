В Минобороны опровергли сообщения о потерях российской армии

Заявления о потерях в ведомстве назвали враньем

Сообщения главкома Вооруженных сил Украины о якобы понесенных российской армией потерях самолетов и бронетехники, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Заявление Валерия Залужного является полным враньем", - говорится в заявлении, поступившем в редакцию.

В Минобороны также сообщили, что военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая оружие. Удары по позициям подразделений, сложившим оружие, не наносятся, подчеркнули в ведомстве.

Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В ходе обращения к россиянам он подробно объяснил причины своего решения. Происходящее в Донбассе президент назвал геноцидом, на который нельзя смотреть без сострадания. Также он пригрозил незамедлительным ответом, если внешние силы попытаться создать угрозу для России.

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