ФСБ сообщила об обстреле пункта пропуска в Курской области

Никто не пострадал

Пограничный пропускной пункт Теткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в Федеральной службе безопасности России.

В ведомстве рассказали, что обстрел произошел около 09:40 четверга. При этом никто не пострадал. Ответным огнем российских пограничников огневая точка со стороны Украины была подавлена, сообщает "Интерфакс".

21 февраля выпущенным с территории Украины снарядом было разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное в 150 метрах от российско-украинской границы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать это и другие преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области.

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