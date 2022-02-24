Россиян вывезут с юга автобусами и поездами

Стоимость билетов будет зафиксирована

Все желающие покинуть юг России будут вывезены железнодорожным и автомобильным транспортом.

Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе России. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий.

"Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе – волонтеры", - сообщили в ведомстве.

РЖД, в свою очередь, запустили дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других крупных железнодорожных узлов, чтобы справиться с пассажиропотоком. Цены на билеты будут зафиксированы.

Ранее Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной. Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

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