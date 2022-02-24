ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян вывезут с юга автобусами и поездами

12:27
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Стоимость билетов будет зафиксирована

Все желающие покинуть юг России будут вывезены железнодорожным и автомобильным транспортом.
Почти 200 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе России. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий.

"Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе – волонтеры", - сообщили в ведомстве.

РЖД, в свою очередь, запустили дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других крупных железнодорожных узлов, чтобы справиться с пассажиропотоком. Цены на билеты будут зафиксированы.

Ранее Россия в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов приняла решение закрыть воздушное пространство для лайнеров на границе с Украиной. Росавиация до 2 марта ввела ограничения на работу аэропортов на юге России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры на вокзале
Пассажиры на вокзале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.