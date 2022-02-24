В аэропортах Москвы задержали или отменили более 240 рейсов

Это связано с ситуацией вокруг Донбасса

Более 240 рейсов отменены в столичных аэропортах. Это связано с решением Росавиации закрыть более 10 воздушных гаваней на юге России из-за событий в Донбассе. В столичных аэропортах просят пассажиров отменных рейсов не приезжать в аэропорты.

Аэропорт Внуково - одна из четырех гражданских воздушных гаваней столицы. И здесь, как и в Шереметьеве, Домодедове и Жуковском, с 3:45 сегодняшнего утра отменены рейсы в ряд южных городов страны.

Решение Росавиации о введении ограничений на полёты стало следствием специальной военной операция по защите ДНР И ЛНР. Авиакомпании вынужденно корректирует расписание.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Также временно приостановлено и авиасообщение с этими городами. Ограничения действуют до следующей среды.

Авиакомпании настоятельно просит всех клиентов, чьи рейсы запланированы на сегодняшний день, четверг, 24 февраля, следить за оповещениями от аэропортов и авиакомпаний.

"Международный аэропорт Внуково присоединяются к этой просьбе, просит пассажиров рейсов, указанных направлений, не прибывать в аэропорт. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта и авиакомпаний следует уточнять на официальном сайте "Аэрофлота" и авиакомпаний, включая соцсети", - сообщила пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Внуково" Оксана Соколова.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram