В Подмосквье прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса

Всем им помогли волонтеры

В Подмосковье в четверг утром прибыл уже второй поезд с беженцами из республик ДНР и ЛНР. Это женщины, дети и старики, которые бегут от войны. Их встретили на станции Апрелевка. Помогали волонтеры.

Спасатели, парамедики, полиция, автобусы до места размещения. Встречу этого поезда организовали с тщательностью не меньшей, чем чемпионат мира по футболу 2018-го. Или Олимпиаду 14-го. Событие 8-летней давности. Именно столько эти люди прожили под обстрелами и бомбёжками.

Женщины, дети, старики. В этом поезде не увидеть мужчин призывного возраста – остались охранять дома и родную землю. Подсказать дорогу, помочь донести сумки, если надо, то и довезти на коляске – на перроне дежурят десятки добровольцев, которые готовы помочь в любых мелочах.

"Не можем остаться в стороне в такой тяжелый период. Сейчас такая ситуация, что нужно помогать. Нужно просыпаться в 5 утра, в 4, но приезжать и помогать", - говорит доброволец Ирина Паршина.

Обстрелы мирного населения в Донбассе не прекращаются ни на минуту. Закончить кровопролитие должна объявленная российским президентом военная операция.

На этом поезде приехали примерно 500 человек. С одной стороны, для четырехмиллионного Донбасса – это капля в море. С другой – это полтысячи спасенных жизней.

Они сбежали от войны и смерти. Но здесь они – не беженцы. Эти люди приехали в Москву как домой, ведь уже более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Столица и область к прибытию подготовились.

"Отдельная территория социального учреждения, которая обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Также на территории располагается пищеблок, поэтому люди обязательно будут обеспечены горячим питанием. Располагается медицинский блок", - сообщил глава ГО Коломна Александр Гречищев.

"Первая партия уже распределена. Дети и по детским садам, и по школам. Все школьные маршруты проработаны", - отметил глава Волоколамского ГО Михаил Сылка.

Все желающие могут не только жить, но и трудоустроиться здесь. Предприятия из Москвы и области подготовили сотни вакансий. Несколько наших соотечественников уже вышли на работу.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram