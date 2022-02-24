В Москве открыли штаб по сбору гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Подробнее можно узнать на сайте mos.ru

В Москве открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Адреса пунктов приема опубликован на сайте mos.ru.

Любой желающий может принести туда продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Особая поддержка нужна детям - им можно передать игрушки, одежду, книги и канцелярские товары.

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса принимают и в Подмосковье. Так, в городском округе Химки местные жители могут принести продукты и вещи сразу в ресурсные центры. Волонтеры все примут, разберут и распределят по регионам.

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