ЛНР заявила о готовности помочь Харькову и Одессе

Если русскоязычные города Украины попросят поддержки

Русскоязычные города Украины могут рассчитывать на поддержку сил Луганской народной республики, если они обратятся к ней за помощью. О готовности помочь Харькову и Одессе заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Моя задача как руководителя - обеспечить силы ЛНР и дойти до границы нашей республики. Дальше все находится в руках украинцев. Тот же Харьков, Одесса, если они обратятся к нам за помощью, мы будем рассматривать эти предложения", - сказал Пасечник.

Глава ЛНР ранее заявлял, что видит задачу в освобождении находящихся под контролем Киева территорий республики, в границах бывшей Луганской области. После объявления президентом России Владимиром Путиным начала специальной военной операции в Донбассе Народная милиция ЛНР предприняла шаги по освобождению подконтрольных Киеву территорий. При этом подчеркивается, что огонь открывают только по военным объектам и местам скопления военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

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