ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЛНР заявила о готовности помочь Харькову и Одессе

12:24
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Если русскоязычные города Украины попросят поддержки

Русскоязычные города Украины могут рассчитывать на поддержку сил Луганской народной республики, если они обратятся к ней за помощью. О готовности помочь Харькову и Одессе заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Украинские военные массово покидают позиции в Донбассе
Силы ДНР перешли в атаку по всей линии соприкосновения в Донбассе

"Моя задача как руководителя - обеспечить силы ЛНР и дойти до границы нашей республики. Дальше все находится в руках украинцев. Тот же Харьков, Одесса, если они обратятся к нам за помощью, мы будем рассматривать эти предложения", - сказал Пасечник.

Глава ЛНР ранее заявлял, что видит задачу в освобождении находящихся под контролем Киева территорий республики, в границах бывшей Луганской области. После объявления президентом России Владимиром Путиным начала специальной военной операции в Донбассе Народная милиция ЛНР предприняла шаги по освобождению подконтрольных Киеву территорий. При этом подчеркивается, что огонь открывают только по военным объектам и местам скопления военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Боец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.