Мальчика с синдромом Дауна не пустили на карусель в парке развлечений

В ситуации разбирается прокуратура

Парк "Остров Мечты" оказался в центре скандала после того, как ребёнка с синдромом Дауна не пустили на аттракционы. Сотрудники объяснили, что действуют согласно требованиям безопасности. Однако родители мальчика расценили такие меры не как заботу, а как дискриминацию и нарушение прав их сына. И подали на администрацию в прокуратуру.

С помощью визуального анализа сотрудники парка аттракционов лишили 12-летнего Илью долгожданного выходного с родителями. Дело в том, что у мальчика - синдром Дауна, и это, по мнению администрации заведения, веская причина не пустить его на карусель.

"Посетили один аттракцион беспрепятственно, пришли на следующий, и там возникла заминка в самом начале. Оператора аттракциона пригласили, сотрудника вышестоящего, после чего ребёнку было предложено этот аттракцион покинуть", - рассказала мама Ильи Лариса Ерофеева.

Родители отказались это сделать, а персонал, в свою очередь, категорически не хотел запустить карусель. В результате мальчик всё-таки на ней прокатился, но только в одиночестве! Все остальные посетители, которые, к слову, были совсем не против того, чтобы Илья катался вместе с их детьми, устали ждать разрешения конфликта и просто освободили аттракцион. После этого, куда бы семья ни пришла, их или сопровождал сотрудник парка, или контролёр уже имел четкие распоряжения мальчика не пускать.

Всё дело - во внутреннем регламенте парка. По нему мальчик, который с раннего детства занимается спортом и участвует во всероссийских соревнованиях, не может прокатиться на карусели. Сотрудники парка на глаз поставили ему диагноз и такое развлечение, как катание на аттракционе, было ребёнку, по их мнению, не по плечу.

"Всероссийский этап специальной Олимпиады. Я не знаю, как можно ограничивать ребёнка, который столько трудится в праве на отдых. И на каких регламентах могут базироваться эти правила. Это настолько низкий уровень безопасности, что может пострадать ребёнок 12-летний? Тогда может пострадать любой ребёнок. На "Острове мечты" повесить большую вывеску о том, что людям с ограниченными возможностями вход воспрещен. Мы боимся за ваше здоровье", - говорит папа Ильи Андрей Ерофеев.

Причем, представитель парка аттракционов ответил, что сотрудники действовали в соответствии с внутренними правилами и федеральным законодательством.

Парк действительно может отказать посетителю в услугах - это прописано в ГОСТе и законе о защите прав потребителей. Однако организация должна заблаговременно об этом уведомлять. Но этого сделано не было. Родители Ильи перед визитом даже интересовались, предусмотрено ли льготное посещение для детей с особенностями развития. Ответ оказался отрицательным, и только тогда были куплены билеты.

"Информация для посетителей должна быть представлена в одной или нескольких информационных табличках. В частности, об ограничении пользования аттракционом. Данная информация не была донесена до посетителя, в связи с чем и возникла конфликтная ситуация", - рассказал юрист.

Персонал ещё на месте принёс извинения - кому приятно лишать ребёнка развлечений. Однако родители Ильи подали заявление в прокуратуру, также делом может заинтересоваться Роспотребнадзор. И хотя материально парк по закону пострадает не сильно, репутационные риски очень серьёзные. Это как раз тот случай, когда осадок остался.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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