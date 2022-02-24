В Театре Наций приготовили спектакль о жизни Солженицына

Его поставила Марина Брусникина

"Ваш Солженицын". В четверг вечером в Театре Наций премьера - спектакль-разговор о об одном из самых знаковых писателей XX века. Эта постановка - часть литературного цикла "Наше всё...".

Режиссёр Марина Брусникина создала образ Александра Исаевича Солженицына по документам и письмам, а ещё фрагментам прозы. В центре - путь литератора от первого опубликованного рассказа "Один день Ивана Денисовича" до Нобелевской премии.

Перед зрителем предстаёт писатель-мыслитель, тонко чувствовавший собственную эпоху и обладавший талантом угадывать будущую. Проникнуть в творчество и судьбу Солженицына помогают мэтр сцены Авангард Леонтьев и совсем молодые актёры студии Брусникина.

"Это такая глыба, Солженицын, что страшно прикасаться. Глыба и по объему человеческому, личному, и по всему, что написано. Поэтому здесь не было каких-то амбициозных задач. Для меня вообще в этом человеке поразительно это мировоззрение принятия мира, несмотря ни на что", - рассказала Марина Брусникина.

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