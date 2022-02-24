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Президент Литвы предложит дать Украине статус кандидата в члены ЕС

12:48
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Вильнюс также обратится за созывом совета НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поднять на ближайшем саммите Евросоюза вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены интеграционного объединения.
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Об инициативе Науседы сообщает агентство Bloomberg, при этом цитаты президента оно не приводит.

После заседания государственного совета по обороне Науседа объявил, что принято решение обратиться в НАТО для активации статьи 4 Североатлантического договора. Она предусматривает созыв совета альянса для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Президент Литвы также подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Науседа заявил, что с учетом сложившихся обстоятельств необходимо принять меры для укрепления внешней безопасности государства, сообщает Delfi.

23 февраля Владимир Зеленский заявил, что Польша и Литва подписали заявление о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Украинский лидер также объявил, что три государства скоординировали усилия по противодействию "агрессии России".

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