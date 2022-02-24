Лукашенко оценил перспективу признания Минском независимости ДНР и ЛНР

Ранее независимость республик признала Россия

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, 24 февраля, что вопрос признания Белоруссией независимости Донецкой и Луганской народных республик стоит на повестке дня.

По словам главы государства, в ближайшее время белорусские власти поступят в этом вопросе так, "как будет нужно и нам, и России", сообщает "БелТА".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании независимости республик Донбасса. На следующий день парламенты России, ДНР и ЛНР ратифицировали соглашения.

МИД России заявил, что решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик было единственно возможным в сложившейся ситуации, а также призвал другие государства последовать этому примеру.

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