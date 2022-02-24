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Украина разорвала дипотношения с Россией

12:37
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Об этом заявил президент Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Украина полностью разрывает дипломатические отношения с Россией", - сообщил он в ходе брифинга.

Президент Украины отметил, что гражданам будет выдано оружие для защиты страны. Ранее Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории  Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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