Украина разорвала дипотношения с Россией

Об этом заявил президент Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Украина полностью разрывает дипломатические отношения с Россией", - сообщил он в ходе брифинга.

Президент Украины отметил, что гражданам будет выдано оружие для защиты страны. Ранее Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram