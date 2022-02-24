Лукашенко предложил провести переговоры Москвы и Киева в Минске

Они возможны лишь при выполнении российских условий

Конфликт на Украине еще возможно остановить, считает Александр Лукашенко. Президент Белоруссии предложил провести в Минске российско-украинские переговоры. Это станет возможным, если предварительно будут согласованы выдвинутые Москвой предложения по безопасности.

"Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас", - заявил белорусский лидер на оперативном совещании с военными.

Лукашенко подчеркнул: Россия не не сядет за стол переговоров, если предварительно не будут согласованы вопросы, прописанные Москвой для НАТО, для Вашингтона и для Киева. Главное - демилитаризация Украины, отказ Киева от вступления в НАТО и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска, передает агентство БелТА.

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