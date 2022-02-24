ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко предложил провести переговоры Москвы и Киева в Минске

12:55
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Они возможны лишь при выполнении российских условий

Конфликт на Украине еще возможно остановить, считает Александр Лукашенко. Президент Белоруссии предложил провести в Минске российско-украинские переговоры. Это станет возможным, если предварительно будут согласованы выдвинутые Москвой предложения по безопасности.

"Мне не стыдно": Лукашенко объяснил присутствие российских военных в Белоруссии
Лукашенко опроверг участие Белоруссии в спецоперации в Донбассе

"Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас", - заявил белорусский лидер на оперативном совещании с военными.

Лукашенко подчеркнул:  Россия не не сядет за стол переговоров, если предварительно не будут согласованы вопросы, прописанные Москвой для НАТО, для Вашингтона и для Киева. Главное -  демилитаризация Украины, отказ Киева от вступления в НАТО и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.