Минобороны России: мирному населению Украины ничего не угрожает

Удары по городам не наносятся

Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирному населению.

Об этом заявили в Минобороны России. ВС России выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.

"Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Мирному населению ничего не угрожает", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Минобороны также предупредили о провокациях, которые готовит Служба безопасности Украины. Так, в интернете уже появились видео с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины.

"Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны опровергли сообщения о потерях российской армии.

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