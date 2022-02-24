Минобороны России: мирному населению Украины ничего не угрожает

Удары по городам не наносятся
Военная спецоперация России по отношению к Украине не угрожает мирному населению.
Об этом заявили в Минобороны России. ВС России выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.
"Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Мирному населению ничего не угрожает", - подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В Минобороны также предупредили о провокациях, которые готовит Служба безопасности Украины. Так, в интернете уже появились видео с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины.
"Их целью является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах", - сказал Конашенков.
Ранее в Минобороны опровергли сообщения о потерях российской армии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram