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Бригада ВСУ под Волновахой перешла на сторону ДНР

13:09
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Военнослужащие попали в окружение и сложили оружие

Военнослужащие ВСУ массово переходят на сторону сил Донецкой народной республики. Как сообщает Управление Народной милиции ДНР, добровольно сложили оружие бойцы 53-й бригады ВСУ.

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"Военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на нашу сторону", – цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что 53-я бригада ВСУ взята в окружение под Волновахой. Украинским военнослужащим предложили сдаться, силы ДНР заявили о готовности предоставить им  гуманитарный коридор при условии добровольной сдачи оружия. Под контроль сил ДНР перешли два населенных пункта.

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