Бригада ВСУ под Волновахой перешла на сторону ДНР

Военнослужащие попали в окружение и сложили оружие
Военнослужащие ВСУ массово переходят на сторону сил Донецкой народной республики. Как сообщает Управление Народной милиции ДНР, добровольно сложили оружие бойцы 53-й бригады ВСУ.
"Военнослужащие 53 отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на нашу сторону", – цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что 53-я бригада ВСУ взята в окружение под Волновахой. Украинским военнослужащим предложили сдаться, силы ДНР заявили о готовности предоставить им гуманитарный коридор при условии добровольной сдачи оружия. Под контроль сил ДНР перешли два населенных пункта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram