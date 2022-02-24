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Власти России опровергли приостановку судоходства в Керченском проливе

13:29
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Суда ходят между портами Крыма и Кубани

Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось с началом военной спецоперации России в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в Росморречфлоте.
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В ведомстве уточнили, что суда могут продолжать ходить между портами Крыма и Краснодарского края.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказывают также о нормальном функционировании черноморских портов России. Официальные сообщения на этот счет не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее в Росморречфлоте рассказали, что с утра 24 февраля Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания.

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