Власти России опровергли приостановку судоходства в Керченском проливе

Суда ходят между портами Крыма и Кубани
Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось с началом военной спецоперации России в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в Росморречфлоте.
В ведомстве уточнили, что суда могут продолжать ходить между портами Крыма и Краснодарского края.
Источники, знакомые с ситуацией, рассказывают также о нормальном функционировании черноморских портов России. Официальные сообщения на этот счет не поступали, сообщает РИА Новости.
Ранее в Росморречфлоте рассказали, что с утра 24 февраля Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram