Глава евродипломатии пригрозил России "беспрецедентной изоляцией"

Брюссель готовит ответ на спецоперацию России в Донбассе

Россия может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией" из-за проведения военной спецоперации в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель пообещал поддерживать связь с другими государствами, "чтобы убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации". Мир, по мнению главы евродипломатии, должен "решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение".

Результатом такой скоординированности может стать беспрецедентная изоляция России, считает Боррель. Он также пообещал, что Брюссель ответит Москве на спецоперацию в Донбассе "самым решительным образом".

Чиновник напомнил о запланированной встрече Евросовета, в ходе которой лидеры "согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил", сообщает "Интерфакс".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании независимости республик Донбасса. На следующий день парламенты России, ДНР и ЛНР ратифицировали соглашения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram