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Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока-2"

13:35
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Геополитическая ситуация изменилась

Газопровод "Северный поток-2" заморожен из-за военной операции России на территории Украины.
Берлин оценил перспективы запуска "Северного потока — 2"

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе своего выступления на заседании Национального совета.

"Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что запуск газопровода невозможен из-за введенных санкций США. По словам главы ведомства Роберта Хабека, к такому итогу привело изменение геополитической ситуации.

22 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение на территорию Украины, в связи с этим Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Американские власти намерены сотрудничать с Германией, чтобы не допустить запуска "Северного потока — 2".

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