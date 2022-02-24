Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока-2"

Геополитическая ситуация изменилась

Газопровод "Северный поток-2" заморожен из-за военной операции России на территории Украины.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе своего выступления на заседании Национального совета.

"Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что запуск газопровода невозможен из-за введенных санкций США. По словам главы ведомства Роберта Хабека, к такому итогу привело изменение геополитической ситуации.

22 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение на территорию Украины, в связи с этим Вашингтон введет против Москвы новые санкции. Американские власти намерены сотрудничать с Германией, чтобы не допустить запуска "Северного потока — 2".

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