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НАТО отправит дополнительные силы на восток

14:03
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Альянс объяснил это спецоперацией России в Донбассе

Североатлантический альянс принял решение развернуть дополнительные оборонительные силы в восточной части стран — членов НАТО. Об этом в блоке объявили в четверг, 24 февраля.

Полный текст обращения Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе
Обращение Путина о начале военной операции в Донбассе. Полное видео

Согласно заявлению альянса, решение предпринять дополнительные шаги продиктовано дальнейшим укреплением сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. С этой целью блок направит дополнительные сухопутные и воздушные силы на восток.

НАТО осуждает военную операцию России на Украине и призывает Москву незамедлительно прекратить военные действия, а также вывести свои войска с Украины, сообщает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В своем обращении глава государства напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако "мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа", а тем временем "военная машина" приближается к российским границам вплотную.

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