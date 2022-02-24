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Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

13:52
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Подобные угрозы в адрес Москвы звучат уже не в первый раз

Президент Чехии заявил в четверг в телеобращении к согражданам, что Россия совершила нападение на Украину.
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"Россия напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии", - цитирует Земана РИА "Новости".

Политик выразил народу Украины поддержку, призвав при этом к более жестким санкциям в отношении Москвы. По словам чешского президента, Россию следует отключить от SWIFT.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в отношении Украины ради защиты населения Донецкой и Луганской народных республик. ВС России наносят удары по украинской военной инфраструктуре.

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