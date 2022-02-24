Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

Подобные угрозы в адрес Москвы звучат уже не в первый раз
Президент Чехии заявил в четверг в телеобращении к согражданам, что Россия совершила нападение на Украину.
"Россия напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии", - цитирует Земана РИА "Новости".
Политик выразил народу Украины поддержку, призвав при этом к более жестким санкциям в отношении Москвы. По словам чешского президента, Россию следует отключить от SWIFT.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в отношении Украины ради защиты населения Донецкой и Луганской народных республик. ВС России наносят удары по украинской военной инфраструктуре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram