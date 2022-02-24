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Что сейчас происходит в Луганске: репортаж "ТВ Центра"

15:04
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Об увиденном рассказал Евгений Мурылев

Сейчас, когда киевских силовиков удалось отодвинуть от границ народных республик, обстановка вдали от линии соприкосновения постепенно нормализуется. В Луганске работают все городские службы, открыты магазины и торговые центры.
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Никакой паники не наблюдается. Люди идут на работу, с работы. По социальным службам мы также наблюдаем, что все работает. Город живет. Видим, что ездят и маршрутные такси, работают соцслужбы, видим и передвижение скорой помощи, и правоохранительных органов, обеспечивается общественный правопорядок.

Люди ходят по городу. Конечно, мы не можем наблюдать мужчин, большинство из них мобилизованы или пошли добровольцами в народную милицию ЛНР. Но, тем не менее, работают магазины, работают супермаркеты. Сложно определить, что сейчас происходит на передовой. По крайне мере, в Луганске отчетливо слышно, что где-то идут бои.

Я бы оценил бы ситуацию как достаточно оптимистично-патриотичную. В том контексте, что, пообщавшись с людьми, мы смогли убедится, что все в принципе, как бы это ни звучало странно, довольны тем, что сейчас происходит, и надеются на то, что это закончится как можно скорее. И, как выражаются сами жители Луганска, все это должно закончится именно победой.

Евгений Мурылев - специально для "ТВ Центра".

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