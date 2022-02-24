Россиянам могут аннулировать визы в страны ЕС

Бельгия уже поддержала инициативу
Европейский парламент рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз россиян.
Заседание состоится в ближайшее время. Известно, что инициативу уже поддержала Бельгия, передает Reuters со ссылкой на министра по делам беженцев.
Предложения аннулировать визы россиян в страны Евросоюза прозвучали после начала российской военной операции по поддержанию мира на Донбассе.
Ранее глава евродипломатии пригрозил России "беспрецедентной изоляцией". Брюссель готовит ответ на спецоперацию России в Донбассе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: