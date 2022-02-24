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Россиянам могут аннулировать визы в страны ЕС

13:54
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Бельгия уже поддержала инициативу

Европейский парламент рассмотрит предложение об обнулении всех действующих виз россиян.
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Заседание состоится в ближайшее время. Известно, что инициативу уже поддержала Бельгия, передает Reuters со ссылкой на министра по делам беженцев.

Предложения аннулировать визы россиян в страны Евросоюза прозвучали после начала российской военной операции по поддержанию мира на Донбассе.

Ранее глава евродипломатии пригрозил России "беспрецедентной изоляцией". Брюссель готовит ответ на спецоперацию России в Донбассе.

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