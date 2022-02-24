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Роскомнадзор предупредил о фейках по ситуации на Украине

14:01
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Ориентироваться следует на российские официальные источники

Роскомнадзор обратился к средствам массовой информации, заявив, что при освещении военной операции России в Донбассе следует использовать исключительно информацию из официальных российских источников.
Минобороны России: мирному населению Украины ничего не угрожает

"Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В РКН добавили, что распространяющие фейки материалы могут быть заблокированы.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризации Украины.

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