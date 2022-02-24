Лукашенко пообещал обсудить с Путиным прикрытие западного направления

Пограничники уже усилены силами специальных операций

Александр Лукашенко "сегодня-завтра" обсудит с Владимиром Путиным, какое вооружение необходимо на западном направлении для его усиления. Президент Белоруссии отметил, что пограничники на границе с Украиной уже несут службу в усиленном режиме. Кроме того, туда направлены для прикрытия группы сил специальных операций.

"В сложившейся ситуации нам необходимо незамедлительно определить меры по обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. При этом хочу заметить - никакой чрезвычайщины. Ничего абсолютно не произошло", - заявил белорусский лидер на совещании с военными..

Лукашенко напомнил, что накануне вечером на южных границах выведено для прикрытия пять батальонно-тактических групп сил специальных операций – по словам президента, они "вооружены до зубов". Эти группы дежурят по всему периметру, вся граница щзакрыта, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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