В ДНР приостановили эвакуацию населения

Штаб силовой операции ВСУ в Донбассе практически уничтожен

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что ситуация в ДНР на текущий момент спокойная.

"Что касается непосредственно эвакуации населения - она приостанавливается", - уточнил он.

Кроме того, Пушилин заявил, что штаб силовой операции ВСУ в Донбассе "практически уничтожен". Количество украинских военных, сдавших оружие, растет.

"Они перемещаются в места, которые подготовили непосредственно наши пенитенциарные службы", - добавил глава ДНР.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризации Украины. ВС России наносят прицельные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

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